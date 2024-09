Atlético de Madrid vence em cima da hora

O argentino, que foi contratado este verão ao Manchester City por 80 milhões de euros, recebeu um passe do internacional francês Antoine Griezmann na área, dominou a bola e colocou-a no fundo das redes, com um remate junto ao poste esquerdo.



O Celta de Vigo acabou por sair sem pontos de um jogo que parecia controlado pelos galegos, uma penalização que não mereciam por terem sido a equipa que mais perto esteve do golo ao longo de toda a partida.



Noutro dos jogos desta quinta-feira, que marcaram o fecho da sétima jornada, o Villarreal foi à Catalunha vencer o Espanyol, por 2-1, o que lhe permitiu ocupar o terceiro lugar por algumas horas, mas esteve a perder por 1-0, devido a um golo do avançado Jofre, aos 45+1 minutos.



O Villarreal ainda restabeleceu a igualdade na primeira parte, aos 45+6 minutos, através do avançado Ayoze Perez, que se tornaria na figura do jogo, ao marcar os dois golos da sua equipa, o segundo dos quais aos 63 minutos.



Finalmente, o Las Palmas recebeu e empatou a um golo com o Bétis, tendo-se adiantado no marcador aos nove minutos, pelo médio Alberto Moleiro, mas a equipa de Sevilha restabeleceu a igualdade à beira do intervalo, aos 45+3, resultado que não sofreu alterações na segunda parte.



De notar que o guarda-redes internacional português Rui Silva foi o ‘dono’ da baliza do Bétis, enquanto os seus compatriotas Dário Essugo e Fábio Silva foram titulares na equipa insular, tendo sido substituídos aos 74 e 75 minutos, respetivamente, por Javier Muñoz e pelo médio Pejino.



O FC Barcelona lidera o campeonato com 21 pontos, seguido do Real Madrid, com 17, do Atlético de Madrid, com 15, e do Villarreal, em quarto lugar, com 14.