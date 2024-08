Barcelona reforça liderança isolada da Liga espanhola com goleada 7-0 ao Valladolid

A equipa orientada pelo alemão Hans-Dieter Flick prosseguiu o arranque imaculado na La Liga, com o quarto triunfo em quatro rondas, o melhor início dos catalães no campeonato desde as sete vitórias seguidas conseguidas no ‘reinado’ de Ernesto Valverde, em 2017/18.



O promovido Valladolid, em que o guardião português André Ferreira não saiu do banco, acabou por ver o extremo Raphinha, antigo jogador de Vitória de Guimarães e Sporting, protagonizar uma grande exibição, coroada com o primeiro ‘hat-trick’ da sua carreira.



A goleada do FC Barcelona começou a ser desenhada pelo internacional brasileiro aos 20 minutos, com os seus dois outros golos a surgirem na segunda parte, aos 64 e 72 minutos, além de ter assistido para o tento de Ferran Torres (85), que ‘selou’ o resultado.



O dianteiro polaco Lewandowski, aos 24 minutos, o central francês Koundé, aos 45+2, e Dani Olmo, aos 83, também contribuíram para o expressivo desfecho.



O Barcelona reforçou o primeiro lugar isolado da Liga espanhola, com 12 pontos, mais cinco do que o Villarreal, que joga ainda hoje no reduto do Valência (20:30).



Também hoje, jogam-se ainda as partidas Athletic Bilbau-Atlético de Madrid (18:00), Espanyol-Rayo Vallecano (18:15) e Leganés-Maiorca (20:30).



O campeão Real Madrid ocupa o quinto lugar, com cinco pontos, e recebe o Betis no domingo (20:30).