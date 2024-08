Bayer Leverkusen ergue primeira Supertaça após vencer Estugarda nos penáltis

Depois de vencer pela primeira vez o campeonato germânico e de erguer a Taça da Alemanha pela segunda vez na temporada 2023/24, a equipa treinada por Xabi Alonso concretizou todos os penáltis que foi chamada a cobrar e beneficiou dos pontapés falhados por Krätzig e por Katompa Mvumpa para garantir mais um título inédito.



A jogarem no seu reduto, a BayArena, perante o segundo classificado da edição anterior da ‘Bundesliga’, os ‘farmacêuticos’ adiantaram-se pelo nigeriano Boniface, aos 11 minutos, numa emenda a cabeceamento de Tapsoba, defesa que passou pelo Leixões e pelo Vitória de Guimarães.



A formação de Estugarda igualou ao minuto 15, pelo francês Millot, num remate colocado em posição frontal à baliza, e operou a reviravolta na segunda parte, aos 63, num desvio oportuno de Undav, ponta de lança alemão recém-entrado, já com o Leverkusen reduzido a 10 elementos, face à expulsão de Terrier, com vermelho direto, aos 37.



Os comandados de Xabi Alonso evitaram a derrota quando Schick, um dos jogadores saídos do banco, se isolou e bateu o guarda-redes Nübel, aos 88 minutos, e concretizaram os quatro penáltis que foram chamados a bater no desempate, tendo entre os marcadores Tapsoba e Grimaldo, lateral ex-Benfica.



O Bayer Leverkusen juntou-se ao rol dos vencedores da Supertaça da Alemanha, que inclui ainda o recordista Bayern de Munique, com 10 troféus, o Borussia de Dortmund, com seis, o Werder Bremen, com três, e ainda o Kaiserlautern, o Schalke 04, o Estugarda, o Wolfsburgo e o Leipzig, todos com um.