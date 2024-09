Benfica garante apuramento para a segunda ronda de qualificação da `Champions` feminina

Em Sarajevo, as 'encarnadas adiantaram-se no marcador logo aos seis minutos, com um golo de Catarina Amado, e ampliaram a vantagem com tentos de Cristina Martin-Prieto, aos 11, Chandra Davidson, 25 e Marie Alidou, aos 68.



Nesta primeira ronda de qualificação, o Benfica ultrapassou as dinamarquesas do Nordsjælland (3-1), nas meias-finais do Grupo 1 do caminhos dos campeões, e agora na final o SFK 2000 Sarajevo, garantindo o apuramento para a segunda ronda de qualificação.



O Sporting também vai procurar o apuramento para a fase seguinte, ao jogar ainda hoje a final do Grupo 4 do caminho das ligas frente às islandesas do Breidablik, de modo a conseguir um lugar na segunda ronda, que tem sorteio marcado para segunda-feira.