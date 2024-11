Black Bulls e Songo vencem e adiam decisão do Moçambola para a última jornada

Com os jogos das decisões da jornada 21 a decorrerem em simultâneo esta tarde, a atenção estava concentrada em Maputo, com o Black Bulls, e na província de Tete, onde a UD Songo venceu em casa o Brera Tchumene (4-0), outra das equipas em linha para a despromoção.



A decisão do título moçambicano de 2024 será decidida dentro de uma semana, na última jornada, apenas pelo Black Bulls, que lidera e só precisa de vencer ou empatar (diferença atual de cinco golos em caso de igualdade pontual com o Songo) em Lichinga, e a UD Songo.



Fora da disputa do título ficou o Costa do Sol, depois de perder (1-0) no terreno do Ferroviário da Beira, do luso-moçambicano Daúto Faquirá, campeão em título, mas que vai terminar a temporada no meio da tabela.