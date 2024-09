Bolonha, Fiorentina e Roma obtêm primeiros triunfos na Liga italiana

Kacper Urbanski, aos 24 minutos, colocou os ‘rossoblu’ no comando da partida da quinta jornada, mas Milan Djuric viria a repor a igualdade, aos 43, com Santiago Castro (80) a ser o autor do tento que ‘selou’ o triunfo bolonhês em Monza.



Os lusos Pedro Pereira e Dany Mota constaram entre os titulares no lado anfitrião.



Na capital transalpina, o treinador croata Ivan Juric, que rendeu Daniele De Rossi no comando técnico da Roma, adversária do Sporting de Braga na Liga Europa, estreou-se com uma vitória esclarecedora diante da Udinese, que, assim, entregou a liderança ao Torino (11 pontos) e caiu para o último lugar do pódio, com 10, os mesmos na Nápoles (segundo).



Dovbyk (19), Dybala (49) e Baldanzi (70) foram os marcadores dos tentos romanos.



Mais cedo, a Lazio (sétima), que também é opoente dos minhotos na prova europeia, assim como do FC Porto, deslocou-se a Florença, onde esteve a vencer com um golo de Gila, permitindo no segundo tempo a reviravolta à Fiorentina, face a um ‘bis’ de penálti de Gudmunsson (49 e 90).



Com estes resultados, Roma (nona colocada), Fiorentina (11.ª) e Bolonha (12.ª) somam todos seis pontos, a cinco do Torino.