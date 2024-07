Bordéus desiste de recurso e prepara-se para cair para a terceira divisão

"Embora as conversações tenham sido retomadas nos últimos dias, os representantes do FSG indicaram na segunda-feira ao Bordéus e ao seu acionista o desejo de não continuarem, apesar das garantias dadas pelas partes interessadas”, indicou o clube.



Perante a ausência de novos dados, o clube desiste, assim, do recurso apresentado em 09 de julho, face às dificuldades em conseguir 40 milhões de euros para sanear as contas e ter orçamento para a época de 2024/25 na Ligue 2.



“Em consequência, o Bordéus aceita a sanção de despromoção administrativa ao campeonato nacional (terceira divisão) para a época 2024/25”, adianta o clube, explicando que apresentará orçamento à direção de controlo de gestão.



O Bordéus, clube emblemático do futebol francês e pelo qual passaram futebolistas como Alain Giresse, Jean Tigana, Zinedine Zidane, Lizarazu ou Dugarry, assim como os portugueses Chalana e Pauleta, nunca tinha descido tão baixo nos escalões do futebol francês, desde a profissionalização em 1937.



As dificuldades de tesouraria levaram já à despromoção administrativa em 2021, da Ligue 1 para a Ligue 2, e em 2022 apenas não desceu à terceira divisão, também administrativamente, devido a uma solução nos últimos instantes.



Um cenário em que o clube, que já foi treinado por Toni e Paulo Sousa, voltava agora a confiar, com a entrada em cena do Fenway Sports Group, proprietário do Liverpool, mas a espera por uma votação para a redução do preço do arrendamento do estádio deixou o grupo relutante em avançar.