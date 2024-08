Botafogo de Artur Jorge continua a liderar no Brasil

Com o desaire do Botafogo nesta ronda no terreno do Juventude (3-2), o Flamengo tinha a possibilidade de chegar ao primeiro lugar, mas o Palmeiras impediu o triunfo do emblema do Rio de Janeiro já perto do fim, com um golo de Luighi, aos 86 minutos.



O uruguaio Giorgian de Arrascaeta, aos 69 minutos, tinha dado vantagem ao Flamengo, que mesmo assim continua em boa posição para assumir a liderança do Brasileirão.



A equipa de Artur Jorge continua no comando, com 43 pontos, mas tem mais um jogo disputado que o Fortaleza, segundo com 42, e Flamengo, terceiro com 41.



Já o Palmeiras, atual bicampeão, é quarto com 38.