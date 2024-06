Botafogo vence e aproxima-se da liderança do Brasileirão

No Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro, num jogo com golos de jogadores que passaram por Portugal, Lucas Evangelista adiantou o Bragantino, aos sete minutos, mas os cariocas deram a volta ao marcador, com um ‘bis’ de Carlos Eduardo (21 e 53), ambos a passe de Tiquinho Soares.



Com este resultado, o Botafogo subiu ao terceiro lugar, com 23 pontos, a um dos líderes Flamengo e Bahia e com os mesmos do Palmeiras (quarto), que foi derrotado na visita a casa do Fortaleza, por 3-0.



O avançado argentino Juan Ulcero foi a grande figura do encontro em Fortaleza, ao marcar, aos 9 e 49 minutos, os dois primeiros golos da equipa da casa, que subiu ao 10.º lugar, com Bruno Pacheco a fechar o resultado, aos 70.



Em outro encontro entre equipas treinadas por portugueses, o Corinthians, de António Oliveira, empatou a um golo em casa com o Cuiabá, de Petit, com os paulistas a somarem o oitavo encontro seguido sem vencer no campeonato, mantendo-se em zona de despromoção, no 18.º e antepenúltimo lugar, enquanto a equipa do Mato Grosso não perde há quatro jogos e é 14.ª.



Em São Paulo, Marllon adiantou o Cuiabá logo aos cinco minutos, com os visitantes a desperdiçarem uma grande penalidade, aos 57, pelo paraguaio Isidro Pitta, antes de o "timão" empatar por Matheus Bidu, aos 85.