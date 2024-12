Boxing Day. Vítor Pereira vence duelo contra Amorim, Marco Silva e Nuno Espírito Santo triunfam

No primeiro jogo da tarde de 26 de dezembro, o Manchester City deu seguimento ao mau momento de forma. A equipa treinada por Pep Guardiola jogou contra o Everton. Bernardo Silva colocou os campeões ingleses em vantagem mas o adversário conseguiu ainda empatar na primeira parte. Erling Haaland falhou uma grande penalidade na segunda parte e o clube de Manchester arrecadou apenas um ponto.





Nos jogos das 15h00, o Chelsea tinha a oportunidade de se aproximar da liderança da Premier League mas depois do golo madrugador de Cole Palmer, o Fulham, de Marco Silva, conseguiu dar a volta ao resultado na segunda parte com golos do galês Harry Wilson e Rodrigo Muniz, já depois dos 90 minutos.





O Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, continua a boa temporada. A jogar contra o Tottenham Hotspur, antiga equipa, o Nottingham venceu por 1-0 e subiu de forma provisória ao terceiro lugar da Premier League.





West Ham e Newcastle United derrotaram o Southampton e Astin Villa, enquanto Bournemouth e Crystal Palace empataram a zero.





A partida das 17h30 colocou dois treinadores frente a frente. Ruben Amorim deu seguimento ao mau momento de forma do Manchester United ao perder por 2-0 contra o Wolverhampton, agora liderado por Vítor Pereira. É quinta derrota para o Red Devils nos últimos seis jogos.





E no último jogo do dia, o Liverpool recebeu o Leicester City. Apesar de ter começado a perder, a equipa de Arne Sloth deu a volta ao marcador com golos de Gakpo, Curtis Jones e Mohamed Salah e venceu por 3-1, aumentando a vantagem na liderança para sete pontos, tendo um jogo a menos que o Chelsea.





Na sexta-feira jogam-se as restantes partidas da jornada, com o Brighton a receber o Brentford e o Arsenal a defrontar o Ipswich Town.