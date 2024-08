Bragantino eliminado da Taça Sul-americana de futebol

O Bragantino, do treinador português Pedro Caixinha, foi eliminado nas oitavos de final da Taça Sul-americana de futebol, ao cair nas grandes penalidades diante do Corinthians.

Em casa do adversário, o Bragantino precisava de recuperar de uma desvantagem de 2-1 trazida da primeira mão e a equipa acabou por empatar a eliminatória, em jogo em que até esteve a perder.



Rodrigo Garro inaugurou o marcador para o "timão", aos 24 minutos, mas a formação de Pedro Caixinha deu a volta e empatou a eliminatória, com golos de Eduardo Sasha, aos 72, e de Luan Cândido, aos 76.



No desempate por grandes penalidades, as duas equipas chegaram igualadas na série de cinco pontapés, depois de cada uma falhar um dos penáltis, mas na sequência o guarda-redes Hugo Souza (ex-Desportivo de Chaves), que já tinha defendido um, defendeu mais dois.



Este foi um regresso amargo da equipa de Caixinha às vitórias, após uma série de sete jogos sem vencer, com cinco derrotas e dois empates, num momento em que a eliminação da Sul-americana deixa a equipa de Bragança Paulista apenas com o campeonato para disputar.