Brighton esteve a perder por 2-0, mas virou o resultado para 3-2 com o Tottenham

A equipa londrina entrou melhor no jogo e traduziu essa supremacia em campo com dois golos, o primeiro aos 23 minutos, pelo avançado Brennan Johnson, vantagem que ampliou aos 37, por James Maddison.



Na segunda parte, o Brighton mostrou ao que vinha logo aos três minutos, com avançado Yankuba Minteh, da Gâmbia, a reduzir a desvantagem, mas a viragem no resultado seria concretizada com mais dois golos, pelo avançado francês Georginio Ruttler, aos 58, e pelo veterano Danny Welbeck, aos 66.



Com esta vitória, o Brighton subiu ao sexto lugar, com 12 pontos, enquanto o Tottenham segue em 10.º, com sete.



Nos outros jogos hoje disputados, o Manchester United empatou a zero no reduto do Aston Villa, enquanto o Chelsea ‘tropeçou’ (1-1) na receção ao Nottingham, de Nuno Espírito Santo.



O Liverpool lidera o campeonato com 18 pontos, seguido do Manchester City e do Arsenal, ambos com 17, e do Chelsea e do Aston Villa, os dois com 14.