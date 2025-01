Camavinga volta a lesionar-se no Real Madrid

“Após os exames realizados ao nosso jogador Eduardo Camavinga pelos serviços médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda", lê-se num comunicado do Real Madrid.



Os campeões europeus não avançaram com o possível tempo de paragem do médio francês, mas a imprensa espanhol avança que o jogador de 22 anos deverá ficar duas a três semanas afastado dos relvados.



Camavinga volta assim a lesionar-se numa temporada em que tem vivido vários problemas físicos, somando apenas 522 minutos na Liga espanhola (oito jogos) e 187 minutos na Liga dos Campeões (quatro jogos).



O internacional francês deverá assim falhar os jogos com Salzburgo (22 de janeiro) e Brest (29 de janeiro), das duas últimas jornadas da fase de liga da Liga dos Campeões e determinantes para a continuidade do Real Madrid na competição. Os ‘merengues’ ocupam o 20.º lugar com apenas nove pontos em seis jogos.