Champions. Sporting e Benfica conhecem adversários

Na edição 2024/25 da reformulada "Champions", as equipas disputarão oito jogos, quatro em casa e quatro fora, com adversários diferentes inseridos numa só Liga, ao invés de uma fase de grupos, com a UEFA a manter o critério de constituição dos potes pelos quais serão distribuídos os clubes participantes, tendo por base o coeficiente no ranking do organismo, à exceção do campeão Real Madrid, colocado no Pote 1, independentemente do lugar na hierarquia.



A partir das 17h00 (horas em Lisboa), na Casa do Futebol Europeu, no Grimaldi Forum, os 36 emblemas apurados vão ser colocados em quatro potes ("leões" estão no terceiro e "águias" no segundo), com nove clubes cada, sendo sorteados dois adversários de cada pote, incluindo o da equipa em causa, com algumas restrições: não poderão defrontar nenhuma formação da sua associação, nem mais do que duas de outra associação.



A componente humana continuará a estar presente, uma vez que cada clube será retirado do respetivo pote manualmente, mas depois caberá ao software determinar os oito adversários, através de um algoritmo que antecipará todas as possibilidades, a fim de assegurar o cumprimento dos critérios quando se atingirem as últimas equipas.



O calendário, que será disponibilizado em 31 de agosto, vai ser elaborado com recurso a outro software e terá em consideração os constrangimentos já conhecidos na mais importante prova europeia de clubes, como o facto de existirem duas equipas a jogar no mesmo estádio ou pertencerem à mesma cidade, entre outros.



As equipas que ficarem nos primeiros oito lugares da Liga dos Campeões apurar-se-ão automaticamente para os oitavos de final, enquanto as posicionadas entre o nono e 24.º postos disputarão um play-off, a duas mãos, para definir as restantes oito formações que seguem para os "oitavos". Já os 12 clubes que terminarem da 25.ª posição para baixo serão automaticamente eliminados da "Champions", não tendo sequer a possibilidade de serem relegados para a Liga Europa.