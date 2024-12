Chelsea volta a vencer e Tottenham arrasa `lanterna vermelha` Southampton

Em Londres, o defesa espanhol Marc Cucurella adiantou os 'blues' em cima do intervalo, aos 43 minutos, com o avançado senegalês Nicolas Jackson a ampliar a vantagem já no segundo tempo, aos 80, e com os visitantes a reduzirem aos 90, por intermédio do atacante camaronês Bryan Mbeumo.



Com os três pontos conquistados neste encontro da 16.ª jornada da Premier League, o Chelsea solidificou o segundo lugar, somando agora 34 pontos, e reduziu distâncias para o líder Liverpool, que empatou no sábado frente ao Fulham, de Marco Silva, e tem 36 pontos, mas menos um jogo.



Por seu turno, o Brentford está no 11.º com 23 pontos.



O Tottenham regressou às vitórias, três jogos depois, e em grande estilo, aplicando a 'chapa' cinco ao Southampton, último classificado, com cinco golos apontados durante a primeira metade da partida.



James Maddison abriu e fechou a contagem, marcando no primeiro minuto e aos 45+4, e Heung-Min Son (12), Kulusevski (14) e Pape Sarr (25) fizeram os restantes golos dos londrinos, que somam agora 23 pontos e estão no 10.º lugar.



Isto, num dia marcado pela vitória do Manchester United sobre o vizinho City, por 2-1, com a formação de Ruben Amorim a dar a volta ao marcador na reta final do jogo, e com Bruno Fernandes a faturar o primeiro dos dois golos tardios.



Os 'citizens' adiantaram-se aos 36 minutos por intermédio do defesa croata Josko Gvardiol, mas o Manchester United conseguiu a 'cambalhota' nos último minutos, primeiro, com um penálti - cometido por Matheus Nunes - convertido com sucesso por Bruno Fernandes, aos 88, e, aos 90, o extremo costa-marfinense Amad Diallo isolou-se e fez o golo da vitória dos visitantes.



No 'onze' inicial de Amorim, além de Bruno Fernandes, também esteve Diogo Dalot, enquanto Guardiola contou com Bernardo Silva e Rúben Dias, bem como Matheus Nunes, a titulares.



Com a vitória no dérbi de Manchester, o United está no 13.º posto da Premier League, com 22 pontos, mas a apenas cinco pontos do campeão em título City, que é o quinto classificado e já sofreu inesperadas cinco derrotas em 16 jornadas.



Em quarto, com 28 pontos, está o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, que bateu o Aston Villa no sábado (2-1), e ficou a dois pontos do Arsenal, que é o terceiro, mas que empatou a zero com o Everton (segundo empate consecutivo dos 'gunners' no campeonato) no sábado.



O Crystal Palace (15.º com 16 pontos) bateu fora o Brighton (nono com 24 pontos), por 3-1, com golos de Chalobah (27) e de Sarr (33 e 82), enquanto Guehi fez de autogolo o único tento dos anfitriões.