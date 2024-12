Club Brugge vence a acabar na Bélgica antes receber Sporting para Champions

Uma grande penalidade convertida por Machim de Cuyper, aos 45 minutos, adiantou o emblema de Bruges no ‘placard’, que só voltou a ‘mexer’ no período de descontos do segundo tempo.



Benito Raman (90+5) restabeleceu a igualdade para os anfitriões, mas Joel Ordonez (90+11) foi lançado para dar a terceira vitória seguida no campeonato ao Brugge, que está há 10 jogos sem conhecer o sabor da derrota para todas as competições.



A liga belga é comandada pelo Genk, que soma 38 pontos, mais quatro do que o Club Brugge, segundo posicionado.



Na terça-feira, o Sporting, que vem de três derrotas seguidas, uma na Liga dos Campeões (Arsenal) e duas na I Liga portuguesa (Santa Clara e Moreirense), defronta o Club Brugge, pelas 20:00 (em Lisboa), em jogo da sexta jornada da fase de liga.