Copa América: Chile e Peru anulam-se no Texas

No segundo encontro da primeira jornada do Grupo A, chilenos e peruanos mostraram grande vontade e determinação, proporcionando um jogo intenso, mas os ataques raramente tiveram arte para superar as defesas, em jogo com escassas oportunidades.



O ‘catedrático’ Alexis Sánchez teve nos pés a melhor oportunidade do Chile e do jogo, mas desperdiçou-a, aos 16 minutos, enquanto o peruano Gianluca Lapadula, aos 57, também não rematou da melhor maneira, em excelente posição.



Com esta igualdade - num agrupamento em que, como nos outros três, só os dois primeiros seguem para os ‘quartos’ -, Chile e Peru ficam juntos no segundo posto, a dois pontos da campeã em título Argentina, que, na sexta-feira, bateu o Canadá por 2-0.



Os peruanos, campeões em 1939 e 1975, passaram a fase de grupos nas últimas 10 edições, tendo caído pela última vez em 1995, enquanto os chilenos, vencedores em 2015 e 2016, vão em seis apuramentos seguidos, desde 2007.



Na segunda jornada, marcada para terça-feira, o Peru defronta o Canadá, em Kansas City, e o Chile mede forças com a Argentina, em East Rutherford.



O primeiro quarto de hora foi jogado longe das balizas, mas o Chile foi assumindo o comando e, aos 16 minutos, teve uma grande oportunidade para marcar, só que Alexis Sánchez, isolado, atirou para as ‘nuvens’ um centro da esquerda de Dávila.



O jogador do Inter Milão, líder de jogos (164) e golos (51) pelo Chile, voltou a rematar por cima aos 29 minutos, enquanto o Peru só criou perigo num cabeceamento de Miguel Araujo, aos 43, após livre de Peña, que Claudio Bravo segurou.



Na segunda parte, a primeira ocasião pertenceu ao Peru, aos 57 minutos, com Lapadula a receber a bola em excelente posição, no ‘coração’ da área, mas a rematar muito fraco.



Aos 79 minutos, e depois de um canto, Claudio Bravo largou um remate aparentemente inofensivo de Lapadula e depois teve de se aplicar para deter a recarga de Paolo Guerrero, o quarentão lançado pelo uruguaio Jorge Fossati aos 71.



Na parte final, a formação orientada pelo argentino Ricardo Gareca, bem mais apagada na segunda parte, ainda voltou a assustar, em nova iniciativa de Alexis Sánchez, aos 87 minutos, mas o ‘nulo’ manteve-se até ao fim.