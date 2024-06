Copa América. Treze "portugueses" na competição

O Brasil e a Venezuela, ambos com três, são as seleções com mais jogadores lusos nos 26 eleitos, enquanto o FC Porto, com cinco futebolistas, é clube português com maior representação na prova americana.A formação "canarinha", nove vezes vencedora da prova, convocou os portistas, enquanto a "vinotinto" elegeu(Famalicão),(Vizela) e(Casa Pia).Quanto ao FC Porto, e além dos três brasileiros, conta ainda com o único representante "luso" nas seleções do Canadá, com, e do México, comAlém dos portistas, apenas mais dois clubes têm mais do que um representante, nomeadamente o Benfica, que tem o central e capitãoe o extremona Argentina, a detentora do título e também vencedora do último Mundial, em 2022.Por seu lado, e além do venezuelano Cádiz, o Famalicão tem na Copa América o avançado, no Panamá, seleção que escolheu também um futebolista da II Liga, o médio, jogador do Académico de Viseu.A principal competição da América do Sul, nesta edição também com seis formações da América do Norte, Central e Caraíbas, conta ainda com um represente do campeão nacional Sporting, que tem no Uruguai o guarda-redesNa edição 2021 da Copa América, desviada para o Brasil devido à pandemia da covid-19, também eram 13 os "portugueses", então 12 jogadores, incluindo o agora repetente Otamendi, e o treinador José Peseiro, que comandava a Venezuela.A Copa América de 2024 realiza-se nos Estados Unidos, de 20 de junho a 14 de julho.