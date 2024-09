Daniel Podence assina pelos sauditas do Al Shabab

O avançado português Daniel Podence deixou os ingleses do Wolverhampton e assinou pelos sauditas do Al Shabab, treinados por Vitor Pereira, anunciou na segunda-feira o clube da Arábia Saudita.

Podence, de 28 anos, deixa o clube inglês para prosseguir a carreira no futebol saudita, depois de esta época ter sido utilizado em três jogos pelo Wolverhampton, com uma assistência efetuada.



Na época passada, o dianteiro internacional luso esteve emprestado aos gregos do Olympiacos, com 15 golos e 10 assistências em 46 jogos efetuados.



Formado no Sporting, Daniel Podence deixou os "leões" em 2017/18 para assinar pelo Olympiacos, seguindo depois para o Wolverhampton a meio da época seguinte, acabando agora por se desvincular em definitivo.