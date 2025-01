Deschamps deixa seleção de França após o Mundial2026

Em entrevista à estação TF1, Deschamps disse que sairá quando o seu contrato terminar, no verão de 2026.



“Estou aqui desde 2012, estava programado ficar aqui até 2026, até ao próximo Mundial, mas é aí que vai acabar porque tem de acabar em algum momento”, disse Deschamps.



“Cumpri o meu tempo, com a mesma vontade e a mesma paixão de manter a seleção francesa ao mais alto nível”, referiu.



Deschamps começou como sucessor de Laurent Blanc (antigo selecionador francês) e levou a França à vitória no Mundial de 2018, chegando também à final em 2022 e no Campeonato Europeu de 2016.