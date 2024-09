Dois golaços de fora de área de Schar e Barnes colocam Newcastle no pódio inglês

No Estádio Molineux, um encosto fácil do gabonês Mario Lemina meteu os ‘wolves’ no comando da partida, quando decorria o minuto 36, uma vantagem que durou até à reta final do desafio da quarta jornada.



A 15 minutos do apito final, o defesa central suíço Fabian Schar disparou a bola do ‘meio da rua’ para restabelecer a igualdade e, cinco minutos depois, Harvey Barnes, entrado no recomeço da partida, progrediu bem para rematar ao ângulo da baliza de Sam Johnstone, que já relegou José Sá para o ‘banco’.



Nos ‘wolves’, Nelson Semedo foi o único português titular, com Carlos Forbs e Gonçalo Guedes a serem lançados no segundo tempo, aos 82 minutos, enquanto Rodrigo Gomes viu todo a partida do banco.



Os ‘magpies’ sobem, assim, ao último lugar do pódio da Premier League, com 10 pontos, os mesmos do Arsenal (segundo), ambos a dois do campeão e líder isolado Manchester City, que só tem triunfos.



O Wolverhampton continua sem vencer na prova e ocupa o perigoso 18.º posto, com apenas um ponto.



Ao início da tarde, o Arsenal, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, bateu o rival Tottenham (1-0) no dérbi de Londres, graças ao golo solitário do central Gabriel.



Na casa do eterno rival, a igualdade sem golos persistiu no primeiro tempo, mas, após o descanso, o defesa brasileiro desenvencilhou-se da marcação adversária, saltou mais alto e, de cabeça, correspondeu com eficácia a um canto de Saka, aos 64 minutos.



Além do Arsenal, o campeão português defrontará na fase de liga da ‘Champions’ os franceses do Lille, já na terça-feira, Manchester City (Inglaterra), PSV Eindhoven (Países Baixos), Club Brugge (Bélgica), Sturm Graz (Áustria), Leipzig (Alemanha) e Bolonha (Itália).