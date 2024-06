Eduardo Felicíssimo aposta na vitória do Europeu sub-17

"É sempre muito bom podermos disputar a final, acaba por ser a recompensa do nosso trabalho, o que temos vindo a fazer, que é muito bom. Acho que é justo, temos trabalhado imenso para conseguirmos estar onde estamos e acho que, acima de tudo, temos é que jogar esta final para ganhar", lançou o jogador do Sporting.



No domingo, Portugal qualificou-se para a final da prova ao vencer a Sérvia por 3-2 nos descontos do jogo das "meias", disputado na AEK Arena, em Larnaca, Chipre.



A seleção lusa vai voltar a disputar o jogo decisivo de um Europeu oito anos depois de ter conquistado pela segunda vez a competição (2003 e 2016), quando atuaram futebolistas como Diogo Costa, Diogo Dalot ou Rafael Leão.



"As gerações de Portugal são muito boas, o trabalho de cada jogador tem sido recompensado e devemos olhar para esses jogadores como exemplos a seguir", realçou Felicíssimo em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Italianos são difíceis



Depois de superar a Sérvia, a seleção lusa dedicou o dia de hoje ao trabalho de recuperação, mas o pensamento já está no próximo adversário.



"É um adversário difícil, como seria qualquer outro, porque quem chega a esta fase da competição tem que ter muita qualidade. A Itália venceu a Dinamarca que é uma equipa muito boa, mas nós também temos muita qualidade e conseguiremos discutir o jogo com eles. Vamos jogar para ganhar", sublinhou o jovem atleta.



E acrescentou: "Eles são uma equipa que sofre muito poucos golos, por isso teremos que aproveitar as oportunidades que tivermos. Depois claro que teremos que defender bem, porque qualquer equipa que chegue a uma final de um Europeu, tem um bom ataque e uma boa defesa. Temos que estar ao nosso melhor nível".



Portugal e Itália jogam a final do Europeu de sub-17 na quarta-feira, a partir das 18h30 (hora em Lisboa).



A seleção nacional chega ao jogo decisivo depois de ter operado uma reviravolta sobre a Sérvia e vencer por 3-2, enquanto os italianos eliminaram a Dinamarca, com um triunfo por 1-0.