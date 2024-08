Eficácia sérvia vale ao Al Hilal de Jorge Jesus entrada triunfal na Liga saudita

O Al Hilal, treinado pelo português Jorge Jesus, começou hoje a edição 2024/25 da Liga da Arábia Saudita de futebol com uma vitória por 3-0 no terreno do Al-Okhdood, consumada com golos dos sérvios Mitrovic e Milinkovic-Savic.

Depois de revalidar a Supertaça no fim de semana anterior, com uma goleada de 4-1 sobre o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo e do treinador Luís Castro, o atual campeão em título dominou por inteiro o encontro da jornada inaugural, sentenciando o resultado na primeira parte.



Com o internacional português Rúben Neves entre os titulares, o Al Hilal adiantou-se, aos quatro minutos, por Mitrovic, avançado internacional sérvio que desviou para golo à ‘boca da baliza’, após assistência de Al Hamddan.



O médio saudita serviu de novo o ponta de lança para o segundo golo da equipa de Jorge Jesus, mas num cruzamento para um cabeceamento certeiro, aos 39 minutos.



O médio Milinkovic-Savic, outro internacional pela respetiva seleção, fechou a contagem ao minuto 45+1, num livre direto ao ângulo superior esquerdo a bater Paulo Vítor, antigo guarda-redes do Desportivo de Chaves e do Rio Ave.



Vencedor de seis das últimas oito edições da Liga saudita, o Al Hilal geriu a vantagem sem sobressaltos na segunda metade do desafio e ascendeu ao primeiro lugar, com os mesmos três pontos de outras cinco equipas.



Já o Al-Shabab, treinado pelo português Vítor Pereira, encerrou hoje a primeira jornada do campeonato com uma derrota na receção ao Al-Ettifaq, por 1-0, face ao golo de Moussa Dembelé, aos 74 minutos.