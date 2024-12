Eintracht Frankfurt bate Heidenheim e aproxima-se do líder Bayern na Alemanha

Os visitantes isolaram-se no segundo lugar, a quatro pontos da equipa de Munique, depois de terem batido sem dificuldade o antepenúltimo colocado, com golos marcados pelo egípcio Omar Marmoush, aos 22 e 58 minutos, o argelino Fares Chaibi, aos 48, e o francês Hugo Ekitike, aos 90+4.



No sábado, um golo tardio de Jamal Musiala, marcado aos 85 minutos, evitou a primeira derrota do Bayern Munique na prova, estabelecendo o empate 1-1 no reduto do Borussia Dortmund, que tinha inaugurado o marcador aos 27, por intermédio do inglês Jamie Gittens.



O Bayern Munique minimizou os danos e permanece como a única equipa invicta na Bundesliga, apesar de estar agora menos distante do Eintracht Frankfurt, equipa sensação em 2024/25, que tinha sido igualado provisoriamente pelo Bayer Leverkusen, vencedor por 2-1 no estádio do Union Berlim.



O maior revés do comandante da Liga germânica, que esta época já venceu o Benfica na Liga dos Campeões, por 1-0, poderia ter sido a lesão sofrida pelo inglês Harry Kane, mas o melhor marcador da prova, com 14 golos, sofreu apenas uma pequena distensão muscular.



Ainda no sábado, o avançado português Tiago Tomás contribuiu com um golo para a vitória por 5-1 do Wolfsburgo na visita ao Leipzig, que defrontará o Sporting em janeiro de 2025, para a Liga dos Campeões e caiu para o quarto lugar do campeonato.



O Hoffenheim, que já perdeu com FC Porto (2-0) e Sporting de Braga (3-0) na Liga Europa, continua longe do brilhantismo evidenciado na época passada, e hoje voltou a perder, no terreno do Mainz, por 2-0, na sequência do ‘bis’ de Jonathan Burkardt