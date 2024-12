Estádio nacional moçambicano interdito obriga seleção a procurar alternativa fora

Em comunicado divulgado hoje, a Federação Moçambicana de Futebol (FMF) explica que “após uma análise detalhada dos relatórios dos jogos e monitoria adicional das condições” no local, a CAF “concluiu que o relvado do Estádio Nacional do Zimpeto não atende, no presente momento, aos padrões exigidos para a realização de jogos oficiais da CAF/FIFA, com especial evidência no terreno de jogo”.



Na mesma nota, a FMF foi instada pela CAF “a identificar, com urgência, um estádio alternativo dentre os aprovados pela CAF, para os jogos subsequentes de clubes e seleção nacional AA que se avizinham”, acrescenta o organismo.



A interdição daquele estádio, o único com este estatuto em Moçambique, segue-se a uma outra, em 2023, que obrigou a seleção dos ‘mambas’ a jogar na vizinha África do Sul.



No entanto, a CAF “aprovou excecionalmente” que a partida da fase de grupos da Taça da Confederação Africana, entre a Associação Black Bulls, de Maputo, e o Enyimba FC, da Nigéria, marcado para as 15:00 locais (menos duas horas em Lisboa) de segunda-feira, seja realizado naquele estádio, “tendo a conta a proximidade do jogo”.



“Este será o último jogo oficial autorizado no Zimpeto até que as melhorias necessárias sejam concluídas”, acrescenta a FMF, garantindo o “compromisso em trabalhar junto da autoridade gestora do estádio com vista a garantir que as lacunas detetadas sejam prontamente sanadas, de modo a cumprir os padrões necessários para acolher jogos da CAF/FIFA”.