Everton adquirido pelo Friedkin Group

O grupo, que também é detentor da Roma, completou hoje a aquisição dos "toffees", que eram detidos pelo empresário multimilionário iraniano Farhad Moshiri.



Moshiri, que também já teve ações no Arsenal, tinha comprado 49% do Everton em 2016, em conjunto com o empresário russo Alisher Usmanov. Mais tarde, o iraniano teve que ampliar as suas ações no clube da cidade de Liverpool para 94%, quando Usmanov cedeu a sua percentagem das ações devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia.



No passado dia 23 de setembro, Moshiri e o grupo Friedkin chegaram a acordo na compra do Everton, que foi apenas oficializada hoje, depois de cumprido o teste de proprietários da liga, requerido pela Premier League, que anunciou a compra no seu site oficial.



“A Premier League aprovou a compra de 98,8% do Everton por parte do grupo Friedkin, uma vez completado o teste de proprietários da liga”, anunciou.



Marc Watts, o novo diretor executivo do clube, já se dirigiu aos adeptos num comunicado lançado no site oficial do Everton, apontando para o futuro.



“Estamos orgulhosos de ser os novos proprietários do vosso clube. Juntos, vamos empurrar o Everton para uma nova era, marcada por ambição e profissionalismo. Como donos do Everton, estamos ansiosos para mostrar o nosso compromisso com o clube através de ações, não palavras”, declarou.