Ex-diretor do futebol chinês condenado por corrupção

Um tribunal da província de Hubei, no centro do país, decidiu que Huang Song deve pagar ainda uma multa de 600.000 yuan (75.795 euros) ao tesouro público, informou a agência de notícias oficial Xinhua.



No mesmo dia, um outro tribunal da mesma cidade condenou o antigo presidente e secretário-geral da Associação de Futebol da cidade central de Chengdu, Gu Jimiang, a seis anos de prisão por desvio de fundos e por receber e oferecer subornos.



O tribunal aplicou a Gu uma multa de 400.000 yuan (50.530 euros), que reverterá igualmente para o tesouro público.



Na segunda-feira, o antigo vice-presidente da Associação Chinesa de Futebol, Li Yuyi, foi condenado a onze anos de prisão por ter recebido subornos num total de cerca de um milhão de yuan (126.700 euros).



Nos últimos anos, vários dirigentes do futebol chinês foram investigados por corrupção, incluindo o antigo presidente da Superliga Chinesa, Liu Jun, e o antigo selecionador nacional de futebol, Li Tie, uma das lendas do futebol chinês.