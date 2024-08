Fábio Carvalho muda-se do Liverpool para o Brentford

O Brentford destacou as qualidades do jogador português, de 21 anos, lembrando que esteve em destaque na recente digressão do Liverpool nos Estados Unidos, tendo marcado nas vitórias dos "reds" nos jogos particulares com o Manchester United (3-0) e o Arsenal (2-1).O comunicado publicado no sítio oficial do Brentford na Internet destaca o desempenho de Fábio Carvalho na pré-época de 2024/25, mas o avançado teve dificuldade em assumir-se como opção válida no Liverpool (21 jogos e três golos), que na época passada o emprestou aos alemães do Leipzig e ao Hull City.”, observou o treinador do Brentford, o dinamarquês Thomas Frank.Fábio Carvalho ainda jogou durante uma curta fase do período de formação em Portugal, no Benfica, mas deslocou-se muito jovem para Inglaterra, tendo alinhado nas camadas jovens do Fulham, no qual iniciou a carreira profissional, antes de se transferir para o Liverpool, em 2022/23.