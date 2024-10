Fábio Silva marca na primeira vitória do Las Palmas

O Valência, a atravessar uma das maiores crises desportivas da sua história, passou a ser o "lanterna vermelha" da prova, depois de um jogo em que até abriu o marcador, aos 14 minutos, por Pepelu, na cobrança de um penálti.Na ponta final do jogo, a formação insular aumentou a vantagem, aos 84 minutos, por Alberto Moleiro, já depois da expulsão do anfitrião Pepelu, aos 69, com o Valência a atenuar a derrota já aos 90+4, com um golo do central Cessar Tarrega.e acabou substituído por Dimitri Foulquier, aos 75 minutos,, ambos titulares, com o avançado a ser substituído aos 66 minutos, por Marc Cardona.Com esta vitória, a sua primeira no campeonato, o Las Palmas deixou o último lugar da Liga espanhola, para onde caiu o Valência, somando ambos seis pontos.A Liga espanhola é liderada pelo FC Barcelona, com 27 pontos, seguido do Real Madrid, com 24, do Atlético de Madrid, com 20, e do Villarreal, com 18.