Fenerbahçe, de José Mourinho, empata com Samsunspor

A equipa de Istambul adiantou-se no marcador aos 24 minutos, com Tadic a beneficiar de um desentendimento entre Bennasser e Satka para marcar, e chegou ao intervalo na frente.A equipa da costa norte da Turquia empatou aos 49, por Carlo Holse, após jogada de Kilinc, antes de os comandados de José Mourinho retomarem à dianteira do encontro, por Saint-Maximin, num remate colocado após lance individual, aos 62, e de Soner Aydogdu fixar o resultado aos 88, num disparo rasteiro.O Fenerbahçe ocupa o quarto lugar, com 17 pontos ao cabo de oito jogos, atrás do Galatasaray, que venceu o Antalyaspor, no sábado (3-0), e lidera o campeonato, com 25, do Besiktas dos portugueses Gedson, Rafa e João Mário, que venceu o Konyaspor (2-0) e é segundo, com 20, e do adversário deste domingo, o Samsunspor, terceiro, com 19.A equipa de José Mourinho recebe, na quinta-feira, o Manchester United, dos internacionais portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, em desafio da terceira jornada da fase de liga da Liga Europa.