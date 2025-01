Fenerbahçe, de Mourinho, está a oito pontos do Galatasaray

Em Konya, ainda não estavam completados 30 segundos do primeiro tempo e o emblema de Istambul já estava em desvantagem na partida, face a uma transição rápida para os anfitriões, que tiveram no brasileiro Pedrinho o autor do tento madrugador.



Contudo, a equipa de Mourinho não demorou muito a responder e, por duas vezes da marca do pontapé de canto, operou a reviravolta.



Primeiro, foi Mert Muldur (14 minutos), servido pelo sérvio Dusan Tadic, a corresponder de cabeça, abrindo caminho para, 11 minutos depois, o central Soyuncu saltar mais alto do que todos e, igualmente de cabeça, colocar a bola no fundo das redes.



Só que, mesmo em cima do tempo de descanso, o esloveno Blaz Kramer (44) apareceu ‘sozinho’ entre os centrais do Fenerbahçe para repor a igualdade a dois golos.



Após o descanso, Mourinho voltou a ter motivos para sorrir, depois de o guarda-redes adversário 'entregar de bandeja’ a bola a Tadic, que usou das suas habilidades para fazer o 3-2 final, aos 60 minutos.



Com este desfecho, a equipa da Mourinho passou a somar 42 pontos, na segunda posição, contra os 50 do líder Galatasaray, enquanto o Konyaspor é 15.º. com 20.