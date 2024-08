Fenerbahçe de Mourinho goleia com `hat-trick` de Fred e sobe à liderança na liga turca

O Fenerbahçe, orientado pelo português José Mourinho, voltou hoje aos triunfos na Liga turca de futebol e subiu ao primeiro lugar, ao golear no reduto do Rizespor, por 5-0, com ‘hat-trick’ do médio brasileiro Fred.

No estádio Çaykur Didi, em Rize, Fred marcou o seu primeiro golo na partida à passagem do quarto de hora inicial, num remate de fora da área, em que o guardião dos anfitriões podia ter feito melhor.



Após o intervalo, o Fenerbahçe construiu a goleada com quatro golos no espaço de 13 minutos, primeiro pelo bósnio Edin Dzeko, aos 53 minutos, no seu sétimo golo em sete jogos oficiais na época 2024/25.



Fred completou o ‘hat-trick’ com dois tentos, aos 60 e 64 minutos, enquanto o uzbeque Alikulov marcou na própria baliza, aos 66, para fechar a ‘mão cheia’ no marcador a favor da formação de Mourinho.



O Fenerbahçe saltou para o primeiro lugar, com sete pontos, os mesmos do Eyupspor, e mais um do que a dupla constituída pelos rivais Besiktas e Galatasaray, que têm ambos menos um jogo.