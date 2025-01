Fenerbahçe vence e mantém perseguição ao líder

O avançado brasileiro Juan Santos até adiantou os forasteiros, aos 25 minutos, mas, no arranque do segundo tempo, o Fenerbahçe deu a volta ao marcador com três golos de 'rajada', dois deles marcados pelo atacante marroquino Youssef En Nesyri (46 e 53) e o outro pelo médio Oguz Aydin (55).



O defesa Novatus Miroshi, da Tanzânia, ainda reduziu para o Göztepe, aos 82, mas a formação de Mourinho conseguiu conservar a vantagem até ao apito final do árbitro e conquistou os três pontos, para um total de 48, que a mantêm na perseguição ao Galatasaray (54), tendo ambas as equipas jogado 20 partidas.



Por seu turno, o Göztepe segue no quinto posto, com 34 pontos, também com 20 jogos disputados.