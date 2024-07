Ferroviário da Beira perde em casa no fecho da primeira volta do Moçambola

Após a derrota caseira desta tarde das ‘locomotivas’ do Chiveve, em jogo em atraso relativo à jornada 11 do Moçambola, que agrava a crise de resultados, a equipa da Beira já está a 15 pontos do líder Black Bulls, ocupando o sexto lugar após a primeira metade do campeonato.



Com a vitória de hoje, a equipa do Baía de Pemba subiu três lugares na classificação, fechando a primeira volta com os mesmos pontos do Ferroviário da Beira, que venceu a edição de 2024 do Moçambola, então orientada pelo português Hélder Duarte, agora à frente do Black Bulls.



No sábado disputou-se outra das partidas em atraso no Moçambola 2024, também da 11.ª jornada, com o Ferroviário de Nampula a vencer em casa (2-1) o Brera Tchumene FC.



O Black Bulls fechou a primeira volta na liderança, com 27 pontos, seguida de perto pela surpresa da competição de 2024, o Costa do Sol, também da capital, com menos um ponto.