Francisco Conceição marca pela Juventus na Taça

Conceição fechou a contagem de um triunfo caseiro tranquilo, com um remate cruzado no interior da área, aos 80 minutos, depois de um passe de Nico González.



Antes, o sérvio Vlahovic, aos 44, e o neerlandês Koopmeiners, aos 53, tinham começado a construir a vitória em Turim, com González a fechar a contagem, aos 89.



Pouco depois de marcar, o jovem luso, de 22 anos, que chegou aos três golos pela "Juve", foi substituído, sob forte aplauso das bancadas, entrando no seu lugar o norte-americano Tim Weah.



Na próxima fase, a Juventus, que conquistou o título em 2023/24 pela 15.ª vez, vai medir forças com o Empoli.