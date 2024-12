Fulham de Marco Silva sobe a sexto em Inglaterra

A sexta vitória dos londrinos começou a desenhar-se cedo, logo aos quatro minutos, com um mau alívio de Bart Verbruggen, o guarda-redes "seagull", a redundar num passe para o nigeriano Alex Iwobi fazer o golo.



O Brighton, quinto da classificação, conseguiu empatar, aos 54 minutos, com um golo do camaronês Carlos Baleba, mas, na confusão de um canto, Matt O'Riley, defesa do Brighton, fez autogolo, aos 79, e Iwobi fechou a contagem, aos 87.



Queda dos "spurs"



Em Bournemouth o Tottenham caiu por 1-0 e "resvalou" para o 10.º lugar da tabela.



Os "spurs", treinados por Ange Postecoglou, continuam a fazer uma época de altos e baixos e somaram a sexta derrota, menos de duas semanas depois de terem ido a Manchester golear o City por 4-0.



Após um canto da equipa da casa, mal aliviado, Dean Huijsen cabeceou com sucesso, aos 17 minutos, para o único golo da partida.



O Bournemouth dominou a partida de forma clara, mas os visitantes podem queixar-se do elevado número de indisponíveis - Vicario, Van de Ven, Richarlison, Odobert e Romero por lesão, Bentancur por estar suspenso.