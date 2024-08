Fundação da primeira atleta moçambicana na WNBA dá literacia digital a raparigas em Maputo

“É uma maneira de criar oportunidades aos jovens de viajarem pelo mundo, através do computador, e de aumentarem as condições de acesso ao conhecimento durante o seu processo de formação”, disse Clarisse Machanguana, primeira moçambicana a jogar na principal liga feminina de basquetebol norte-americana (WNBA, na sigla em inglês).



Machanguana falava aos jornalistas, após a sua fundação oferecer uma sala digital, montada principalmente para raparigas, na Escola Secundária Gwaza Muthini, na província de Maputo, sul de Moçambique.



A sala digital está a ser usada por alunas que tiveram formação em literacia digital proporcionada pela fundação, durante seis meses, no âmbito de um projeto que vai beneficiar 500 estudantes.



Clarisse Machanguana avançou que a literacia digital é uma forma de aumentar as possibilidades de as raparigas continuarem os estudos, para não ficarem vulneráveis a casamentos prematuros, prostituição e doenças, como VIH/Sida, numa área da província de Maputo que é um importante corredor rodoviário da Estrada Nacional Número 1, que liga as regiões sul, centro e norte de Moçambique.



Em Marracuene, o mesmo distrito onde se situa a Escola Secundária Gwaza Muthini, a Fundação Clarisse Machanguana pretende construir uma “academia”, que terá campos desportivos e oficinas de carpintaria, eletricidade, mecânica e outros ofícios, para proporcionar aos jovens uma ocupação que possa conciliar o desporto e habilidades para o emprego ou autoemprego.



“Nem todos os jovens poderão conseguir ir à universidade, por falta de vagas nas universidades ou falta de dinheiro das famílias, mas, com formação técnico-profissional, podem estar preparados para se ´arranjarem` na vida”, disse Machanguana.



“Jovens saudáveis, através do desporto, e profissionalmente, preparados, com habilidades técnicas, serão capazes de tomar decisões importantes para o país”, disse Clarisse Machanguane.



Depois de ter iniciado a carreira no país natal, Clarisse Machanguana jogou em várias equipas da WNBA, nos Estados Unidos da América (1999 a 2002), e depois na Europa, terminando a carreira já depois dos 40 anos.