Gabriel Jesus, avançado do Arsenal, vai ser operado nos próximos dias

O jogador, de 27 anos, lesionou-se na partida para a Taça de Inglaterra com o Manchester United, de Ruben Amorim, que venceu no desempate por penáltis, por 5-3 após 1-1 nos 120 minutos.



O brasileiro foi retirado do campo de maca e dando sinais de grande sofrimento.



Os exames complementares “confirmaram que sofreu lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo”, refere o Arsenal, em comunicado, adiantando que o jogador “será operado nos próximos dias e começará depois o programa de recuperação e reeducação".



Não foi estimada a duração da indisponibilidade do jogador, que já não deverá jogar em 2024/25.



A ausência de Gabriel Jesus junta-se às de Bukayo Saka e Ethan Nwaneri, no setor ofensivo. Depois de ter vendido no verão Eddie Nketiah ao Crystal Palace, o Arsenal fica reduzido a Kai Havertz como atual opção para a posição ‘9’.



O quadro deverá tornar o vice-campeão inglês como um dos mais ativos no mercado de inverno, aberto até 03 de fevereiro, admitiu o treinador espanhol Mikel Arteta: "Olhamos para o mercado de maneira ativa para melhorar a equipa, seríamos ingénuos se o não fizéssemos", disse.



O Arsenal está em segundo na Premier League, após 21 jornadas, a seis pontos do líder Liverpool e com um jogo a mais disputado.