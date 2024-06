Giuseppe Marotta é o novo presidente do Inter Milão

O italiano Giuseppe Marotta, que estava no conselho de administração, é o novo presidente do Inter Milão, numa escolha do fundo norte-americano Oaktree e na qual sucede ao chinês Steven Zhang, anunciou o campeão transalpino de futebol.

O Inter Milão passou nas últimas semanas a ser detido pelo fundo Oaktree, que sucedeu aos chineses da Suning, empresa do pai de Zhang, que liderou o clube por oito anos e que falhou o pagamento de um empréstimo de 395 milhões de euros.



“Esta nomeação é o reconhecimento do fantástico trabalho alcançado por muitas pessoas nos últimos três anos”, considerou Marotta, após ser indicado como novo presidente.



O dirigente, de 67 anos, desempenhou funções no conselho de administração do Inter desde 2018, mas antes foi diretor executivo na Juventus, e diretor desportivo na Atalanta e na Sampdoria.



Sob a sua administração desportiva, o Inter conquistou dois "scudetti" (Liga italiana), em 2021 e 2024, duas taças de Itália, em 2022 e 2023, e atingiu a final da Liga dos Campeões em 2023, perdendo com o Manchester City.