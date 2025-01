Glasgow Rangers termina com invencibilidade do Celtic no campeonato escocês

Após sete jogos sem vencer o seu adversário histórico, os protestantes impuseram-se com golos do internacional romeno Ianis Hagi, com um remate fora da área, aos 07 minutos, do defesa neerlandês Robin Pröpper, em recarga na área, aos 66, e pelo avançado brasileiro Danilo Pereira, beneficiando de um ressalto, aos 81.



O médio português Paulo Bernardo foi titular no Celtic, sendo substituído aos 64 minutos, altura em que a sua equipa perdia pela margem mínima.



Apesar do desaire, os católicos do Celtic lideram a Liga escocesa com 50 pontos, com 11 pontos de vantagem sobre os protestantes do Glasgow Rangers, sendo que ambos disputaram somente 19 partidas quando o campeonato vai na 21.ª ronda.



Esta época, o Celtic tinha batido o Rangers por 3-0 no campeonato e vencido igualmente o embate da Taça da Liga, ao impor-se nos penáltis, depois do 3-3 no tempo regulamentar.