Golo do central Gabriel dá vitória ao Arsenal no dérbi londrino contra Tottenham

Na casa do eterno rival, a igualdade sem golos persistiu no primeiro tempo, mas, após o descanso, o defesa brasileiro desenvencilhou-se da marcação adversária, saltou mais alto e, de cabeça, correspondeu com eficácia a um cruzamento de Saka, aos 64 minutos.



Com este triunfo, os 'gunners' destacam-se na vice-liderança, com 10 pontos, contra os 12 do líder isolado Manchester City, que só tem triunfos.



O último lugar do pódio é ocupado pelo Liverpool, com nove, os mesmos do Aston Villa (quarto), enquanto os 'spurs' seguem em 13.º, com quatro.



Além do Arsenal, o campeão português defrontará na fase de liga da 'Champions' os franceses do Lille, já na terça-feira, o Manchester City (Inglaterra), PSV Eindhoven (Países Baixos), Club Brugge (Bélgica), Sturm Graz (Áustria), Leipzig (Alemanha) e Bolonha (Itália).