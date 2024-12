Griezmann herói com "bis na remontada do Atlético face ao Seviha

Em Madrid, o argentino Rodrigo de Paul colocou os ‘colchoneros’ na frente do desafio da ronda 16, à passagem do minuto 10, mas, ainda antes do tempo de descanso, o belga Lukebakio (12) e Isaac Romero (32) operaram a reviravolta.



No segundo tempo, o conjunto andaluz parecia ter colocado um ponto final no que o vencedor do jogo diz respeito, face ao terceiro tento, da autoria de Juanlu Sánchez (57), só que, depois, apareceu o francês Griezmann.



Primeiro, reduziu para 2-3, quando ainda faltava meia hora para o apito final, e, já em tempo de compensação, aos 90+4, ‘selou’ o triunfo, com o brasileiro Samuel Lino, ex-Gil Vicente, a fazer pelo meio, aos 79, o terceiro da equipa de Diego Simeone.



Assim, o Atleti mantém o último lugar do pódio, com 35 pontos, contra os 36 do Real Madrid e 38 do líder FC Barcelona, que tem mais um jogo do que os rivais.



Em 21 de janeiro, o ‘Barça’ viaja até Lisboa para defrontar o Benfica na penúltima ronda da fase de liga da Liga dos Campeões.



No País Basco, o Athletic Billbau distanciou-se no quarto lugar da tabela, com 32 pontos, face ao triunfo sobre o quinto classificado Villarreal (2-0), que tem 26, em menos dois jogos.



No San Mamés, Aitor Paredes (15 minutos) colocou os bascos na frente e, já após o tempo de descanso, o ganês Iñaki Williams (69) ampliou e fechou a contagem.



O Osasuna, sétimo, desperdiçou a chance de ultrapassar o ‘submarino amarelo’ no quinto posto, depois de ceder um empate na receção ao 15.º posicionado Alavés (2-2).



No primeiro jogo do dia, os remates certeiros de Mendez (14 minutos), Barrenetxea (78) e Oyarzabal (90+2) deram à sexta colocada Real Sociedad o segundo triunfo seguido na La Liga, no campo do Leganés (3-0).