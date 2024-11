Hélder Duarte diz que três títulos no Moçambola abrem porta a outros portugueses

"É um orgulho enorme, uma felicidade muito grande conquistar isto. Eu trago também um bocadinho, para cá, do nome de Portugal e conseguir estes três títulos em três anos [2021, 2022 e 2024] cá abre portas a outros treinadores", afirmou Hélder Duarte, em declarações à Lusa, pouco depois da vitória do Black Bulls em Lichinga, que valeu esta tarde o segundo título do Moçambola à equipa de Maputo.

"O sucesso abre portas a outros e isso para mim é importante enquanto treinador, além do meu sucesso conseguir abrir portas para outras pessoas virem para cá e ajudar-nos a evoluir o futebol moçambicano, porque precisa muito dessa evolução", acrescentou, recordando que já esta época a principal divisão moçambicana de futebol contava com cinco técnicos lusos, em 12 equipas.

O Black Bulls sagrou-se hoje campeão moçambicano de futebol de 2024 ao vencer fora o Ferroviário de Lichinga por 1-0, repetindo o título de 2021.

Os `touros` de Maputo entraram para a última jornada com a obrigação de pontuar, face à vantagem na diferença de golos para a UD do Songo, que jogou à mesma hora, mas os nervos em Lichinga só aliviaram no início da segunda parte, aos 53 minutos, com o golo de Chamito.

Hélder Duarte, de 42 anos e antigo guarda-redes português, tornou-se, assim, bicampeão em Moçambique, ao conquistar o título de 2024 pelo Black Bulls, que se soma ao de 2023 pelo Ferroviário da Beira.

Em 2021, no primeiro título do Moçambola da equipa de Maputo, Hélder Duarte também era treinador do Black Bulls, pelo que, em quatro anos, apenas em 2022 o português não se sagrou campeão moçambicano, quando interrompeu o percurso em Moçambique para voltar a Portugal, como treinador adjunto do Famalicão (2022/23).

"Fizemos uma época quase perfeita", reconheceu Hélder Duarte, que, com o Black Bulls, em 2024, conquistou ainda o Torneio de Abertura e a Supertaça, tendo falhado apenas a Taça de Moçambique, ao ser afastado nos quartos de final pelo Costa do Sol, treinado pelo compatriota Horácio Gonçalves.

O Black Bulls vai ainda disputar este mês a fase de grupos da Taça CAF, juntamente com o Zamalek e o Al Masry, ambos do Egipto, e o Enyimba, da Nigéria, que representam uma "realidade completamente diferente" do clube de Maputo.

"Agora vamos focar-nos na fase de grupos, nós temos o sonho de passar, mas é muito difícil", afirmou.

Hélder Duarte iniciou as funções de treinador em Moçambique em 2018, levando o Black Bulls ao título de campeão da terceira divisão e na época seguinte garantindo a subida à primeira. Depois de não ter havido competição em 2020, devido à pandemia de covid-19, sagrou-se campeão pela primeira vez em 2021, ainda no clube de Maputo.