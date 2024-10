Hervé Renard regressa à seleção da Arábia Saudita

Em comunicado, o organismo de cúpula do futebol da Arábia Saudita dá conta do regresso do técnico de 56 anos, que tinha orientado aquela seleção entre 2019 e 2023.



Renard, um antigo defesa, especializou-se como selecionador sobretudo no futebol africano, tendo orientado Angola, Zâmbia, Costa do Marfim e Marrocos, vencendo por duas vezes a Taça das Nações Africanas, em 2012 (Zâmbia) e 2015 (Costa do Marfim).



Tem a seleção saudita também como marco no percurso, uma vez que a orientou durante o Mundial2022, no Qatar, e o último cargo tinha sido ao serviço da seleção olímpica feminina de França, em Paris2024.



Mancini, campeão europeu com a Itália em 2021, assumiu o cargo em agosto de 2023, tendo assinado contrato até 2027, sendo despedido após sete vitórias, cinco empates e seis derrotas em 18 jogos, deixando a equipa em terceiro no grupo C da qualificação asiática para o Mundial2026.