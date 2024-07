Hong Myung-bo sucede a Jürgen Klinsmann na seleção da Coreia do Sul

Hong Myung-bo, de 55 anos, comandou a Coreia do Sul entre 2013 e 2014, deixando o cargo após não ter somado qualquer vitória no Campeonato do Mundo disputado no Brasil.



Antes, já tinha coadjuvado os neerlandeses Dick Advocaat, na seleção coreana, e Guus Hiddink, nos russos do Anzhi Makhachkala, depois de ter encerrado a carreira de defesa central.



O antigo líbero foi o primeiro jogador asiático a estar em quatro Mundiais seguidos (1990, 1994, 1998 e 2022), tendo capitaneado os 'diabos vermelhos' no campeonato organizado na Coreia do Sul e no Japão, que terminaram no quarto posto, com Hong Myung-bo a ser eleito o terceiro melhor jogador da competição.



Agora, sucede a Jürgen Klinsmann, que foi despedido em fevereiro, depois da eliminação nas meias-finais da Taça Asiática.



O alemão esteve um ano no cargo, depois de ter sucedido a Paulo Bento, que, depois de Humberto Coelho, entre 2003 e 2004, se tornou no segundo português na seleção sul-coreana, chegando aos oitavos de final do Mundial2022, no último dos seus quatro anos como selecionador.



Hong Myung-bo chega com a missão de assegurar a 12.ª presença da Coreia do Sul, a 11.ª seguida, no Mundial2026, que vai ser disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México.