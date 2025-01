Ibrahimovic põe fim à zanga entre Conceição e Calabria

”, relativizou Ibrahimovic, durante a apresentação do defesa inglês Kyle Walker como reforço dos "rossoneri".No domingo, após o jogo frente ao Parma, que o emblema milanês venceu, por 3-2, após reviravolta, no tempo de compensação, Conceição e o antigo capitão da equipa, que tinha sido substituído aos 77 minutos, discutiram ainda no relvado.”, referiu o sueco.Calabria, que perdeu a braçadeira de capitão para o guarda-redes francês Mike Maignan após a chegada de Conceição, classificou o incidente como “um mal-entendido”.", afirmou o lateral, em declarações à DAZN.Na conferência de imprensa, Conceição também desvalorizou a situação.", referiu o português.O AC Milan ocupa o sétimo lugar da Serie A, a 19 pontos do líder Nápoles.