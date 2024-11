Inter Miami, de Messi, eliminado na MLS

Com um triunfo para cada lado nos confrontos anteriores, o terceiro jogo decidia a equipa que seguia em frente na competição, com o Inter Miami a adiantar-se no marcador com um golo de Matias Rojas, aos 17 minutos.Em desvantagem, a formação de Atlanta deu a volta ao resultado com dois golos de Jamal Thiare, aos 19 e 21 minutos, antes de Messi restabelecer o empate aos 65.O Inter Miami, que além de Messi conta também com Luis Suarez, Jordi Alba e Busquets, era o principal favorito a conquistar a liga norte-americana, depois de ter terminado a fase regular em primeiro, com o melhor registo da competição, o que lhe valeu um lugar no mundial de clubes.A formação de Atlanta, que terminou a Conferência Este no nono lugar, teve de ultrapassar antes os Montreal para chegar à primeira ronda dos play-offs. Depois de eliminar o Inter Miami, vai agora defrontar os Orlando City nas meias-finais da conferência.