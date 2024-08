Inter Milão mantém favoritismo na Serie A

Após a tranquila conquista de 2023/24, com 19 pontos de avanço, os "nerazzurri" viram apenas sair em fim de contrato nomes já pouco relevantes como Juan Cuadrado, Davy Klaassen ou Alexis Sánchez, permanecendo com todos os futebolistas mais influentes.Além dessa perspetiva de continuidade,, que já se encontravam emprestados ao plantel da cidade de Milão.Por outro lado,Contudo, o plantel dos milaneses, que continuam a contar com Rafael Leão como uma das suas maiores estrelas, ficou desfalcado do avançado francês Olivier Giroud, rumo aos norte-americanos do Los Angeles FC, e ainda do central dinamarquês Simon Kjaer.A Juventus, terceira colocada na última época, perdeu recentemente a hegemonia em Itália e procura regressar aos títulos,, tendo abandonado apenas Adrien Rabiot e Moise Kean.Já numa segunda linha de candidatos, está a, de Gian Piero Gasperini, a atual detentora da Liga Europa, que contratou em definitivo De Ketelaere e ainda colmatou as saídas de Hans Hateboer e Aleksey Miranchuk com Ben Godfrey ou Nicolò Zaniolo.Também com acesso direto à Liga dos Campeões ficou o surpreendente, após o quinto lugar alcançado que despertou a atenção dos "tubarões" em Riccardo Calafiori (Arsenal) e Joshua Zirkzee (Manchester United), além da ida de Thiago Motta para a Juventus, levando à contratação do treinador Vincenzo Italiano, vindo da Fiorentina.No entanto, o Bolonha procura manter a ambição com Emil Holm e Nicolò Cambiaghi, ambos ex-Atalanta, Juan Miranda (ex-Betis) e Thijs Dallinga (ex-Toulouse), além de adquirir em definitivo Remo Freuler e Jens Odgaard, importantes na última época.Os rivais da capital italiana,, sexto e sétimo classificados, respetivamente, na última época, têm em comum a perda das principais referências atacantes, Romelu Lukaku e Ciro Immobile, mas os pupilos de Daniele De Rossi contam com Matías Soulé ou Artem Dovbyk, enquanto Marco Baroni terá ao dispor Mattéo Guendouzi na Lazio.Última equipa "europeia", a, sob as ordens de Raffaele Paladino, resgatou o guarda-redes espanhol David de Gea do desemprego e recrutou também Moise Kean à Juventus, face às saídas de Nikola Milenkovic, Giacomo Bonaventura ou Alfred Duncan, contrastando com a desilusão, que espera que a experiência de Antonio Conte os leve de volta às competições europeias e à luta pelo cetro conquistado há dois anos.O pontapé de saída é dado no sábado, com a entrada em cena do campeão Inter Milão, na casa do Génova.