Inter Milão vence Como e mantém distância pontual para Atalanta e Nápoles

Os atuais campeões italianos fizeram os dois golos a abrir e a fechar a segunda parte, o primeiro aos 48 minutos, pelo brasileiro Carlos Augusto, que jogou como terceiro central, e o segundo, aos 90+2, pelo avançado francês Marcus Thuram.



Na outra partida de hoje da 17.ª jornada, a Udinese foi a Florença bater a Fiorentina, por 2-1, mas esteve a perder e deu a volta ao marcador na segunda parte.



O internacional italiano Moise Kean colocou a Fiorentina na frente do marcador, aos oito minutos, na conversão de uma grande penalidade, mas Lorenzo Lucca, aos 49, e o avançado francês Florian Thauvin, aos 57, deram a vitória à equipa de Udine.



A Atalanta lidera a Serie A com 40 pontos, seguida pelo Nápoles, com 38, pelo Inter Milão, com 37, pela Lazio, com 34, e pela Fiorentina, com 31.