Inter regressa às vitórias e continua na perseguição ao líder Nápoles em Itália

Após uma primeira parte em golos, os atuais campeões da Serie A confirmaram o favoritismo na segunda metade, com destaque para o médio internacional italiano Frattesi, que assinou um ‘bis’, aos 50 e 67 minutos.



Aos 79 minutos, foi a vez do avançado argentino Lautaro Martínez acabar com as dúvidas na partida, confirmando o regresso aos triunfos do Inter, depois do 4-4 na última ronda na receção à Juventus.



A equipa de Milão segue, assim, a quatro pontos do Nápoles, que venceu na terça-feira o AC Milan, de Paulo Fonseca, em San Siro, por 2-0, e passou provisoriamente a ter quatro de vantagem sobre a 'vecchia signora', terceira, que ainda hoje recebe o Parma.



Já o Empoli, que atuou com menos uma unidade a partir dos 31 minutos, por expulsão do defesa georgiano Goglichidze, segue no 11.º lugar.



No encontro que decorreu à mesma hora, a Udinese falhou o assalto ao terceiro lugar e foi surpreendida no terreno do Veneza, que venceu por 3-0 e abandonou, para já, o último lugar da prova.